Полиция оштрафовала водителя после жалобы на опасную езду в Приморье

В Уссурийске автоинспекторы оштрафовали 36-летнего мужчину за грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель не пропустил человека на пешеходном переходе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись. Местный житель снял, как на улице Краснознаменной Toyota Probox проехала по зебре прямо перед идущим пешеходом. Сотрудники дорожной полиции изучили опубликованные кадры, после чего установили личность и местонахождение нарушителя.

«В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Мужчине назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Стражи порядка просят горожан строго соблюдать правила, чтобы защитить себя и окружающих от опасности на дорогах.

