Мужчина избил стулом сотрудника полиции в торговом центре на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском пьяный мужчина напал на сотрудника полиции прямо в торговом центре. Он ударил оперативника стулом. Нападавшего уже задержали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

25 мая нетрезвый местный житель находился в торговом центре. По версии следствия, мужчине сильно не понравилось, что оперативник краевого управления МВД находился там по долгу службы. На почве возникшей неприязни дебошир решил помешать работе полицейского.

«С целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника нанес ему не менее двух ударов стулом в область левой руки», – рассказали в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

На мужчину завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Следователи и полицейские уже официально задержали местного жителя. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для нападавшего и продолжают собирать доказательства совершенного преступления.

