Больше тонны мусора вывезли после экологических акций во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Во Владивостоке неравнодушные жители вышли на уборку побережья. Студенты и сотрудники одного из местных предприятий провели две экологические акции, собрав больше тонны оставленного туристами мусора. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местные жители очистили прибрежную зону в поселке Трудовое. В это же время учащиеся колледжа устроили акцию чистоты на пляже в районе Второй Речки. Участники рассказали, что чаще всего им попадались обычные бытовые отходы, которые недобросовестные отдыхающие бросают прямо у воды. Совместными усилиями волонтеры собрали и вывезли больше тысячи килограммов мусора.

«Было много пластиковых и стеклянных бутылок, упаковок от продуктов питания, различных предметов. Собранный мусор вывезен для дальнейшей утилизации», – рассказали в городском управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Подобные экологические акции проходят в краевом центре регулярно. Для организации собственной уборки жителям достаточно обратиться в профильное экологическое управление мэрии.

