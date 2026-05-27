Во Владивостоке службы жизнеобеспечения перешли на усиленный режим из-за циклона

За 12 часов в городе пройдет дождь разной интенсивности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

28 мая во Владивостоке ожидается ухудшение погоды под влиянием активного циклона. Все городские службы жизнеобеспечения готовы в любой момент приступить к ликвидации последствий непогоды. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

За 12 часов в городе пройдет дождь разной интенсивности с количеством осадков до 35 мм, а общий объем за весь период может составить 40-45 мм. Из-за сильного ветра возрастет нагрузка на электросети. Жителям советуют сократить использование электроприборов, чтобы избежать некорректной работы устройств и риска возгорания. Автомобилистов просят по возможности отказаться от личных поездок либо соблюдать дистанцию и не парковаться в низинах, у деревьев и рекламных конструкций. Пешеходам нужно быть внимательными, не оставлять детей без присмотра, а также держаться подальше от прибрежных территорий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

