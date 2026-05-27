В Приморье осудили бывший энергетика за мошенничество на полмиллиона рублей

Приговор пока не вступил в законную силу

В городе Артеме вынесен приговор бывшему начальнику электрических сетей Надеждинского района. Его признали виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Суд установил, что в 2023 году осужденный обманул местного жителя. Мужчина пообещал потерпевшему за 500 тысяч рублей помочь согласовать подключение к электросетям для строительства индивидуального жилого дома в селе Прохладное. При этом он знал, что заявка законная и ее обязаны одобрить без всякой дополнительной платы. Деньги, якобы для передачи начальству, энергетик забрал себе.

Суд назначил виновному два года шесть месяцев колонии строгого режима и запретил два года работать с объектами электросетевого хозяйства. С учетом другого приговора за получение взятки в крупном размере общий срок составил восемь лет лишения свободы со штрафом один миллион рублей и запретом на профильную деятельность в течение четырех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

