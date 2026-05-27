Глава СК РФ потребовал доклад о наезде самокатчика на ребенка в Приморье

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России поручил руководству краевого управления ведомства доложить о расследовании инцидента во Владивостоке. Водитель электросамоката сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщают в соцсетях, мужчина на самокате двигался по придомовой территории и наехал на ребенка, который шел в том же направлении. Школьник получил травмы и попал в больницу. По факту происшествия следователи СК по Приморскому краю завели уголовное дело по статье 268 УК РФ – нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Глава ведомства поручил руководителю управления Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

