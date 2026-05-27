В Кузбассе бизнесмен с подельником похитили из бюджета более восьми миллионов

В Кузбассе генеральный директор строительной компании и фактический руководитель субподрядной организации предстанут перед судом за хищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт сельского Дома культуры. Уголовное дело о крупном мошенничестве направлено в Промышленновский районный суд. Об этом написал Сiбдепо.

По данным прокуратуры Кузбасса, мужчины вступили в сговор с февраля 2023 по март 2024 года. Они предоставили чиновникам местной администрации поддельные документы о якобы выполненных работах в Вагановском сельском ДК. На основании этих бумаг со счетов бюджета на подконтрольные фирмы перечислили свыше 8 миллионов рублей. Полученные деньги обвиняемые потратили по своему усмотрению. Администрация округа уже подала гражданский иск о взыскании с них всей суммы ущерба.

