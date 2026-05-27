Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 10:54

Ремонтом особняка Старцева во Владивостоке займется подрядчик дома Купера

На эти цели из бюджета выделено более 124 миллионов рублей
Евгения Богданова
Завершить все работы планируется не позднее ноября 2027 года

Завершить все работы планируется не позднее ноября 2027 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке определили подрядчика для капитального ремонта исторического здания на Светланской, 69, где жила семья известного общественного деятеля Дальнего Востока Алексея Старцева. Работы выполнит компания «ВСК Технострой», ранее занимавшаяся реставрацией другого объекта культурного наследия – дома Купера. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На эти цели из бюджета выделено более 124 миллионов рублей. Согласно контракту, подрядчику предстоит восстановить кровлю и фасады, а также модернизировать системы электроснабжения и отопления. Завершить все работы планируется не позднее ноября 2027 года.

Компания имеет 19-летний опыт работы в системе госзакупок. Ее выручка за прошлый год превысила 490 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.