Ремонтом особняка Старцева во Владивостоке займется подрядчик дома Купера

Завершить все работы планируется не позднее ноября 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке определили подрядчика для капитального ремонта исторического здания на Светланской, 69, где жила семья известного общественного деятеля Дальнего Востока Алексея Старцева. Работы выполнит компания «ВСК Технострой», ранее занимавшаяся реставрацией другого объекта культурного наследия – дома Купера. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На эти цели из бюджета выделено более 124 миллионов рублей. Согласно контракту, подрядчику предстоит восстановить кровлю и фасады, а также модернизировать системы электроснабжения и отопления. Завершить все работы планируется не позднее ноября 2027 года.

Компания имеет 19-летний опыт работы в системе госзакупок. Ее выручка за прошлый год превысила 490 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.