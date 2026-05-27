В Приморье обрушился мост на подъезде к селу Сиваковка

Движение всех видов транспорта на участке полностью перекрыто. Фото: полиция Приморья

На автодороге «Хороль – Ретиховка – Арсеньев – Сиваковка» обрушилось мостовое сооружение. Движение всех видов транспорта на участке полностью перекрыто, проезд в село Сиваковка заблокирован. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и информируют водителей о маршруте объезда – он организован по полевой дороге. Однако проезд там возможен только в сухую погоду: при выпадении осадков объездной путь станет непроходимым для большинства машин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.