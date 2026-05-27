Поддельное решение суда по недвижимости выявили на Камчатке

В Елизовском районе прокуратура аннулировала незаконную регистрацию квартиры. Юрист по просьбе местной жительницы оформила долю в недвижимости по полностью выдуманному решению суда. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проверка выявила нарушения в Едином государственном реестре недвижимости. Оказалось, что в 2022 году 63-летняя женщина обратилась к юристу, чтобы та помогла ей получить через суд долю в квартире после смерти ее бывшего владельца.

Спустя некоторое время представитель передала клиентке якобы готовое решение Елизовского районного суда о передаче ей права собственности на две трети квартиры. По этой бумаге регистрирующий орган внес официальную запись в базу данных. Однако позже прокуроры выяснили, что суд никогда не рассматривал это дело и не выносил никаких решений, а предоставленные документы оказались сфабрикованной фальшивкой.

«Выявлено, что судом такое гражданское дело не рассматривалось и, соответственно, указанное решение не выносилось», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

После вскрытия обмана городская прокуратура обратилась с иском об аннулировании незаконной записи в государственном реестре недвижимости. Кроме того, в отношении лиц, которые подделали документы, уже инициировано уголовное разбирательство.

