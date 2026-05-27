Подросток оказался под следствием после ссоры из-за денег на Камчатке

На Камчатке осудят 16-летнего подростка за жестокое избиение приятеля. Юноша решил выбить старый долг у знакомого, попутно забрав его вещи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2024 году 15-летний парень занял у обвиняемого деньги, но вернул только часть. В декабре 2025 года подросток встретил должника на улице в Елизовском районе. Он нанес ему как минимум 16 ударов руками и ногами по голове и телу. Затем нападавший отобрал у избитого телефон с наушниками стоимостью 35 тысяч рублей, заставил перевести средства через приложение и забрал наличные. После этого он брызнул парню в лицо перцовым газом и скрылся.

«Законные представители подростка в полном объеме возместили причиненный потерпевшему имущественный ущерб и компенсировали моральный вред на общую сумму 200 тысяч рублей», – рассказали в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Следователи собрали доказательства по уголовному делу о самоуправстве с применением насилия. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Самого подростка поставили на профилактический учет.

