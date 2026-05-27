Пенсионерка из Приморья лишилась жилья после сделки с недвижимостью

В Фокино сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых в обмане 76-летней женщины. Пенсионерка лишилась квартиры и понесла крупный финансовый ущерб. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

39-летний мужчина и 41-летняя женщина предложили местной жительнице обменять ее квартиру на другое жилое помещение. После переезда оказалось, что новая жилплощадь уже оформлена и продана подозреваемому без ведома потерпевшей.

Двух подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью задержали в Приморье

Затем пожилую женщину переселили еще раз, но и эту недвижимость переоформили на мужчину. Во время обысков дома у задержанных полицейские изъяли деньги, банковские карты, документы и четыре дорогих автомобиля. Выяснилось, что ранее не судимый организатор схемы уже проходит обвиняемым по другому делу о крупном мошенничестве.

«В результате противоправных действий женщина лишилась жилья, а причиненный ей материальный ущерб составил около двух миллионов рублей», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Фокинский городской суд избрал для мужчины меру пресечения. Ближайшее время он проведет под стражей. Вопрос об ограничении свободы для его соучастницы сейчас решается правоохранительными органами.

