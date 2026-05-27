Житель Камчатки угрожал бывшей сожительнице и стрелял в дверь квартиры

На Камчатке 36-летний мужчина устроил погоню на джипе за бывшей сожительницей, а затем обстрелял из ружья дверь квартиры. Таким способом местный житель надеялся возобновить отношения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла весной. Отвергнутый мужчина сел за руль своего джипа и начал преследовать бывшую возлюбленную, которая находилась в компании знакомых. Он угрожал людям расправой и пугал их опасными маневрами, резко тормозя прямо перед ними. Испуганной компании пришлось прятаться в одном из домов.

«Мужчина приехал к дому, в котором от него прятались потерпевшие, и дважды выстрелил из ружья во входную дверь квартиры. Вред здоровью не причинен, но угроза убийством воспринята потерпевшими реально», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу об угрозе убийством. Материалы направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

