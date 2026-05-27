СК проводит проверку после обращения вдовы участника СВО в Приморье

Во Владивостоке агентство недвижимости обмануло вдову участника специальной военной операции и забрало ее страховые выплаты. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обращение женщины появилось в социальных сетях. Вдова хотела использовать полученные за гибель мужа деньги для покупки жилья своим детям. Однако риелторы предоставили в органы опеки подложные документы на квартиру. Выяснилось, что эта недвижимость на самом деле находилась в обременении у банка.

В совершении сделки было официально отказано, но представители агентства отказались возвращать заявительнице ее средства. Следователи начали проверку по статье о мошенничестве.

«Вдова участника СВО стала жертвой мошенничества со стороны агентства недвижимости во Владивостоке. Женщина планировала на страховые выплаты купить жилье для детей», – рассказали в Информационном центре Следственного комитета России.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

