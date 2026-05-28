НовостиОбщество28 мая 2026 0:06

Новый тропический шторм пройдет мимо Приморья

Синоптики не ожидают угрозы для региона
Алина ВЕСНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тихом океане зародился новый тропический шторм под названием JANGMI. Несмотря на близость к Дальнему Востоку, этот атмосферный вихрь не представляет угрозы для региона. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О рождении шестого в этом сезоне тропического шторма синоптики объявили 27 мая. По словам начальника Приморского УГМС Бориса Кубая, сейчас циклон набирает силу и двигается в северо-западном направлении. По расчетам специалистов, примерно ко 2 июня он доберется до японского острова Окинава.

«В районе префектуры Окинава под влиянием неблагоприятных термодинамических факторов JANGMI придется сменить направление движения и постепенно терять энергию», – рассказал Борис Кубай.

После японских островов тайфун свернет на восток, пройдет южнее острова Хонсю и начнет заполняться, окончательно растворившись в Тихом океане. В настоящее время никаких рисков для погоды в Приморском крае этот атмосферный вихрь не несет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

