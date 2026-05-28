Пассажиров эвакуировали из здания аэропорта на Камчатке

В главном аэропорту Камчатки сработала пожарная сигнализация, из-за чего пассажиров экстренно вывели на улицу. Позже выяснилось, что тревога могла быть учебной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы поделились информацией с места событий. После звука сирены всех находящихся в терминале людей оперативно эвакуировали. Люди заметили внутри работающих пожарных. Спустя время пассажиров снова запустили в здание, однако им пришлось проходить предполетный досмотр заново.

«Сведения о возгорании в ведомство не поступали. Скорее всего, на территории проводились внутренние учения самого аэропорта», – рассказали в МЧС Камчатского края.

В настоящее время воздушная гавань возвращается к привычному режиму работы. Ожидающие своих рейсов люди проходят повторную проверку безопасности для дальнейшей посадки в самолеты.

