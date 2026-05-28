Подрядчика осудили за обрушение школьной пристройки в Приморье

В Артеме суд вынес приговор генеральному директору компании-подрядчика. Из-за нарушения строителями правил безопасности обрушилась пристройка школы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Контракт на капитальный ремонт образовательного учреждения заключили в 2024 году. Летом 2025 года руководитель фирмы продолжил земляные работы с использованием тяжелой техники прямо возле стен. Фундамент оказался полностью оголен на всю глубину залегания – на 2,5 метра. Грунт пополз в вырытую траншею, что привело к обрушению части здания. Ущерб превысил 26 миллионов рублей. Свою вину подрядчик так и не признал.

«Произошло оползание основания и фундамента в сторону траншеи, что явилось причиной обрушения части здания», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Судебное разбирательство завершилось 28 мая. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, ему на год запретили заниматься деятельностью, связанной с проведением земляных работ.

