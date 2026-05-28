Лодочную переправу организовали на месте разрушенного моста в Приморье

Лодочную переправу организовали у разрушенного большегрузом моста Фото: прокуратура Приморского края

В Хорольском округе объявили режим ЧС из-за рухнувшего автомобильного моста. Перегруженный самосвал отрезал от цивилизации село Сиваковка. Теперь местным жителям доставляют продукты на лодках. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Виновником дорожного коллапса стал водитель большегруза. Мужчина проигнорировал запрещающие знаки и поехал по мосту, хотя его машина весила в два раза больше положенной нормы. Конструкция не выдержала и провалилась. На месте организовали лодочную переправу. Чтобы вернуть автомобильное сообщение, рабочие откачивают воду из оросительного канала: в ближайшее время дорожники привезут туда трубы и сделают временный проезд.

«На время строительства проезда между селом и "большой землей" организована лодочная переправа и обеспечена работа транспорта с двух сторон моста. Товары первой необходимости также будут доставляться благодаря лодочной переправе», – рассказали в администрации округа.

Сейчас в селе есть все необходимое для нормальной жизни. В местном медицинском пункте хватает лекарств, а в случае беды пациента быстро заберет скорая помощь. Кроме того, на всякий случай рядом с Сиваковкой дежурит пожарный автомобиль МЧС.

