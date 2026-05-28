За поджог машин бывшей сожительницы мужчина отправится в колонию в Приморье

В Уссурийске суд отправил за решетку местного жителя, который жестоко отомстил бывшей возлюбленной. Он сжег ее машины и выбил окна в квартире. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пара встречалась около года, но затем женщина решила разорвать отношения. Обиженный кавалер предупредил, что у нее начнутся проблемы. Вскоре, в декабре 2024 года, машину горожанки кто-то поджег. После этого случая пострадавшая купила себе новый автомобиль, но в феврале 2025 года мститель нанес очередной удар.

Во дворе дома на улице Муравьева он устроил серьезный пожар: спалил и остатки старой машины, и новенькую иномарку, подвергнув опасности соседей и припаркованный рядом транспорт. На этом он не остановился и разбил три окна в квартире своей бывшей. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.

«Подсудимый вину не признал, причиненный ущерб не возместил. Уссурийский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления», – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Оказалось, что нападавший уже был судим за особо тяжкое преступление и не до конца отбыл старое наказание. Суд учел этот факт и отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на пять лет. Кроме того, мстителя обязали выплатить бывшей девушке более 700 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда. Нарушителя взяли под стражу прямо в зале суда.

