Пенсионер выстрелил в соседа из-за помятых на клумбе цветов в Приморье

В Партизанске осудят 74-летнего местного жителя за покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Пенсионер выстрелил в грудь своему 40-летнему соседу после ссоры из-за цветов на клумбе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

23 апреля около дома на улице Сосновой между двумя мужчинами разгорелся конфликт. Причиной ссоры стали поврежденные цветы, высаженные на клумбе. Во время выяснения отношений обвиняемый достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил соседу в область груди. Решив, что мужчина мертв, пенсионер поспешил скрыться, закопал использованное оружие и боеприпасы на приусадебном участке своих родственников.

«Во время ссоры обвиняемый произвел выстрел из самодельного огнестрельного оружия в область груди потерпевшего. Полагая, что последний скончался, он покинул место происшествия», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Все материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. С учетом позиции прокурора на время разбирательств пожилого мужчину отправили под стражу.

