Пожарные спасли кота из задымленного ресторана во Владивостоке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке спасатели ликвидировали утреннее возгорание в одном из ресторанов на улице Суханова. Во время тушения пожара они услышали мяуканье и вынесли из задымленного помещения запертого кота. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного сегодня утром. Прибывшие на место расчеты обнаружили в заведении сильное задымление: очаг находился в подсобном помещении, где загорелся уголь. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади всего двух квадратных метров. Вскрывая входную дверь, пожарные услышали громкое мяуканье. Оказалось, что в зале сидел кот.

«Звено газодымозащитной службы незамедлительно вынесло питомца на свежий воздух. До приезда хозяев пушистик грелся в пожарной машине», – рассказали в пресс-службе МЧС Приморского края.

В результате пожара в ресторане обошлось без погибших и пострадавших среди людей. Что касается спасенного кота, его передали владельцам живым, невредимым, но немного возмущенным ранним подъемом. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают точную причину возгорания угля и подсчитывают нанесенный заведению материальный ущерб.

