Партию из 25 тысяч зараженных импортных цветов уничтожат в Приморье

На фитосанитарном контрольном посту «Полтавский» инспекторы не пропустили в страну крупную партию импортных растений из Китая. Специалисты Россельхознадзора нашли в свежих цветах опасного карантинного вредителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проверка прошла 25 мая. Инспекторы досмотрели партию из 43,8 тысячи срезов цветов, предназначенную для отправки на предприятие в Биробиджане. Во время осмотра специалисты взяли образцы растений с подозрительными признаками поражения и отправили их в лабораторию.

Анализы показали, что 25,6 тысячи цветов, среди которых были гвоздики, кустовые розы, пионы и хризантемы, заражены западным цветочным трипсом. Этот вредитель быстро размножается, высасывает из растений соки и переносит опасные вирусные заболевания.

«Больше всего оказалось пораженных трипсом гвоздик (7,5 тысячи штук), кустовых роз (4,7 тысячи штук) и хризантем (4,4 тысячи штук)», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ведомство официально запретило ввоз зараженной части партии на территорию России. Собственник груза принял решение полностью уничтожить забракованные цветы.

