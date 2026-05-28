Водитель «Тойоты» врезался в фуру и травмировал подростка в Приморье

Во Владивостоке в Первомайском районе произошло ДТП. Мужчина за рулем Toyota Aqua не пропустил грузовик, в аварии пострадала 14-летняя девочка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером 27 мая водитель с 37-летним стажем ехал по улице Калинина. При перестроении он не уступил дорогу машине с полуприцепом. Автомобили столкнулись, пострадала несовершеннолетняя пассажирка Toyota Aqua. Врачи осмотрели девочку и назначили ей амбулаторное лечение. В 2026 году виновник аварии четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и имеет неоплаченные штрафы.

«Водитель «Тойоты», двигаясь по улице Калинина со стороны Надибаидзе в направлении Окатовой, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству JH6 с полуприцепом», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На автомобилиста составлены материалы по факту непредоставления преимущества в движении и нарушения правил, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшей. Сотрудники ГАИ назначили проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение.

