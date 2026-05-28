Грязевой сель сошел на проезжую часть после ночного ливня в Приморье Фото: Николай Иванов

Во Владивостоке ночной ливень привел к серьезным последствиям на дорогах. Из-за непогоды на проезжую часть сошел грязевой сель, а соседнюю улицу сильно затопило водой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сильные осадки устроили в городе настоящий потоп. На улице Киевской с косогора прямо на дорогу обрушилась густая жижа из земли и камней. Тем временем соседняя улица Калинина практически полностью ушла под воду. Уровень затопления оказался таким, что водителям легковых автомобилей пришлось разворачиваться и экстренно искать альтернативные пути объезда.

Видео: Николай Иванов Грязевой сель сошел на дорогу во Владивостоке

В настоящее время в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Городские службы занимаются ликвидацией последствий непогоды. Пешеходов и автомобилистов просят соблюдать осторожность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.