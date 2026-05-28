Автобусы перегородили проезжую часть на подъеме к Трудовой во Владивостоке Фото: Николай Иванов

Во Владивостоке водители двух пассажирских автобусов не смогли разъехаться на улице 50 лет ВЛКСМ. Машины заняли почти всю дорогу, из-за чего проезд на этом участке оказался сильно затруднен. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ситуация произошла на подъеме к Трудовой. Судя по кадрам с места событий, водители не поделили полосу. Автобусы остановились вплотную друг к другу сразу за пешеходным переходом. Чтобы предупредить других участников движения, на мокром асфальте позади многотонной техники выставили красный знак аварийной остановки.

Из-за того, что транспорт занял много места, на улице моментально начала собираться пробка. Сейчас остальным автомобилистам приходится очень аккуратно протискиваться мимо автобусов по узкой части дороги.

