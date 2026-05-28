Двое мужчин влезли в окно и избили должника на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском двое местных жителей получили реальные сроки за нападение на своего знакомого. Пьяные мужчины влезли в чужую квартиру через окно, избили хозяина и вынесли бытовую технику. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла в сентябре прошлого года. Двое нетрезвых товарищей решили разобраться со своим знакомым, который якобы задолжал одному из них 30 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, они пришли к дому потерпевшего и пробрались внутрь через открытое окно. Оказавшись в квартире, нападавшие жестоко избили хозяина. После расправы они вышли уже через обычную входную дверь, прихватив с собой чужой телевизор и акустическую колонку.

«Через открытое окно проникли в квартиру, избили его, а затем ушли через входную дверь, забрав с собой телевизор и акустическую колонку», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В зависимости от роли и степени участия суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на сроки три года и один месяц, а также один год и семь месяцев в колонии общего режима. Всю похищенную технику вернули законному владельцу. В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

