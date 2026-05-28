Иностранцу во Владивостоке выписали штраф за молитву в общественном месте

В суде иностранец полностью признал вину и раскаялся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Приморском крае суд оштрафовал выходца из Центральной Азии за незаконную миссионерскую деятельность. Нарушитель провел религиозный обряд среди посторонних людей, не имея разрешения и членства в официальной организации. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первореченский районный суд Владивостока 28 мая 2026 года рассмотрел дело в отношении иностранного гражданина. Установлено, что 25 мая на улице Карбышева, 34, мужчина, не состоящий в религиозном объединении, совершил коллективную молитву среди лиц, не принадлежащих к его вере. Тем самым он нарушил статью 3 федерального закона №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».

В суде иностранец полностью признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по пункту 5 статьи 5.26 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа 35 тысяч рублей.

