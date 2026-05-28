В Приморье суд оставил в силе приговор пенсионеру за вывоз алюминия в Китай

Приморский краевой суд подтвердил законность приговора 71-летнему мужчине, который организовал вывоз в Китайскую Народную Республику более 500 тонн алюминиевого сплава – стратегически важного товара. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили в суде, пенсионер использовал подложные документы о стоимости груза и отправлял металл через таможенные посты «Пограничный» и «Полтавка». Артемовский городской суд ранее назначил ему 1,5 года условно с таким же испытательным сроком, а также постановил конфисковать более 102 миллионов рублей.

Защита требовала отменить конфискацию и снять арест с денег. Но краевой суд не нашел оснований для изменения приговора. Постановление вступило в законную силу.

