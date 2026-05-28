СК Приморья завел дело после обрушения моста в Хорольском районе

Следователи уже осмотрели место происшествия. Фото: СК Приморья

В Приморском крае возбуждено уголовное дело из-за обрушения моста в Хорольском районе, которое случилось 27 мая 2026 года. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, конструкция рухнула после того, как по ней проехал большегрузный автомобиль с массой выше допустимой. Следователи уже осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и назначили судебные экспертизы. Все обстоятельства инцидента выясняются.

