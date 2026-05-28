Движение по мосту в Хорольском округе Приморья запустят до 1 июня

Село на ближайшие дни обеспечено всем необходимым. Фото: скриншот видео минтранса Приморья

В Хорольском округе Приморья планируют запустить движение по переезду через аварийный мост в село Сиваковка до понедельника, 1 июня. Сейчас на месте работают экскаваторы, а из Владивостока уже везут водопропускные трубы для временного сооружения. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Восстановление транспортного сообщения идет в два этапа. Сначала специалисты построят переезд из водопропускных труб, а затем смонтируют временный мост для безопасного проезда. Пока ведутся работы, жителей переправляют на лодках – этим занимается министерство ГО и ЧС.

Глава округа Алексей Губайдуллин сообщил, что село на ближайшие дни обеспечено всем необходимым. Мост обрушился накануне из-за большегруза, который превысил разрешенную массу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.