В Приморском крае восстановили запасы устриц

По оценкам рыбохозяйственной науки, запасы восстановлены. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края

В Приморском крае после нескольких лет ограничений снова можно добывать устрицы – популяция моллюсков полностью вернулась к прежнему уровню. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С 2024 года промысел был ограничен из-за мощных дождей и паводков. Пресная вода опреснила море у побережья, что погубило часть устриц и на воле, и на фермах. Теперь, по оценкам рыбохозяйственной науки, запасы восстановлены.

На 2026 год для промышленного вылова в подзоне Приморье установлен объём почти 299 тонн. В апреле 2026 года Росрыболовство приняло заявки на доли квот, и в итоговый перечень вошли 13 компаний, индивидуальных предпринимателей и один потребительский кооператив.

