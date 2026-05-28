На двух улицах Владивостока пройдет комплексный ремонт дороги

Полностью обновят дорожное покрытие, сделают карманы для автобусов и парковки. Фото: скриншот видео мэрии Владивостока

Во Владивостоке на улицах Невельского и Черняховского проведут комплексный ремонт дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там заменят асфальт, обустроят парковки, тротуары и безопасные пешеходные переходы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Полностью обновят дорожное покрытие, сделают карманы для автобусов и парковки. Пешеходные переходы совмещают с искусственными неровностями, появятся новые тротуары и регулируемые перекрестки. На отдельных участках, в том числе на улице Невельского перед перекрестком с Черняховского, число полос увеличат для удобного выезда.

Кроме того, учли просьбу жителей о нехватке парковок у школы № 80: парковочные карманы расположат вдоль школьного стадиона и со стороны домов № 15 и 17 по улице Невельского.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.