СКР Приморья завел дело после гибели ребенка в Находке

Следователи осмотрели место происшествия. Фото: СК Приморья

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело из-за смерти пятилетней девочки на водоеме в Находке. Трагедия произошла 27 мая 2026 года на территории частного домовладения на улице Горной. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, на участке имелся искусственный водоем. Ребенок остался без присмотра взрослых и зашел в воду. Ребенок утонул.

Следователи осмотрели место происшествия и проверяют все обстоятельства, включая условия жизни ребенка и то, как взрослые исполняли обязанности по его воспитанию и безопасности.

