Многодетным семьям Приморья дадут до 1,5 миллиона рублей на машину

С 1 января 2025 года размер выплаты привязали к стоимости машины

Многодетные семьи Приморья, где растут шестеро и больше детей, могут получить от государства до 1,5 миллиона рублей на покупку автомобиля. Такую помощь в регионе предоставляют с 2019 года, и ею уже воспользовались 300 семей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С 1 января 2025 года размер выплаты привязали к стоимости машины, но не выше 1,5 миллиона рублей. Требование к транспорту – не менее шести посадочных мест, включая водительское. Обратиться за поддержкой разрешено один раз. С начала 2026 года деньги на авто получили уже 13 многодетных семей.

Чтобы получить выплату, нужно соблюсти несколько условий. Все дети должны жить в Приморье, а опекаемые – проживать в семье не меньше трех лет. Родители или единственный родитель обязаны быть зарегистрированы в крае не менее пяти лет. В собственности семьи не должно быть легкового автомобиля (грузовой не в счет). У кого-то из членов семьи должны быть действующие водительские права. Сама семья не должна находиться в социально опасном положении.

Еще одно обязательное условие: супруги или одинокий родитель должны работать или вести собственный бизнес. При этом учитываются уважительные причины для отсутствия занятости – инвалидность, пенсия, статус безработного, уход за ребенком до трех лет или за ребенком-инвалидом.

