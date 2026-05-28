В Приморье оштрафовали десятки водителей грузовиков без тахографов и техосмотра

Инспекторы следили за безопасностью на дорогах. Фото: полиция Приморья

В Приморском крае подвели итоги профилактического рейда «Грузовик». Из 158 проверенных машин нарушения нашли у каждого второго водителя. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Всего к ответственности привлекли 75 водителей, четыре должностных и одно юридическое лицо. Инспекторы следили за безопасностью на дорогах: правилами перевозки крупных, тяжелых и опасных грузов, режимом труда и отдыха шоферов, техническим состоянием машин и документами. Чаще всего грузовики эксплуатировали без пройденного техосмотра и без тахографов. Также проверяли путевые листы с отметками врача и механика.

