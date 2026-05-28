У жителя Чукотки конфисковали снегоход за пьяную езду

Иультинский районный суд вынес приговор 54-летнему жителю Эгвекинота, который сел за руль снегохода пьяным, хотя уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Теперь техника ушла в доход государства, а сам мужчина отработает 200 часов обязательных работ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В суде установили, что подсудимый уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. Однако в марте этого года он снова сел за руль собственного снегохода SKI-DOO в состоянии опьянения. Остановить нарушителя смогли сотрудники ДПС, которые отстранили его от управления.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. А сам снегоход, на котором ездил нетрезвый водитель, конфисковали в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

