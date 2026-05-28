На Камчатке 13-летний подросток без прав и шлема катался на мопеде

В Елизовском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили мопед «Хонда Дио», которым управлял 13-летний мальчик. Подросток не только не имел водительского удостоверения, но и ехал без мотошлема, чем грубо нарушил правила дорожного движения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло 26 мая 2026 года в 15:20 минут на улице Ленина в городе Елизово. Полицейские заметили мопед и остановили его для проверки. Выяснилось, что за рулем сидит 13-летний несовершеннолетний, у которого нет прав категории «М», а именно они требуются для управления мопедом. Кроме того, парень не надел мотошлем.

В присутствии двух понятых юного водителя отстранили от управления, а мопед задержали и отправили на специализированную стоянку. Теперь в отношении родителей подростка проводится проверка по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию. Материалы уже передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция напоминает: ответственность за допуск детей к управлению без прав и шлема несут прежде всего родители.

