В Петропавловске-Камчатском введен режим повышенной готовности

В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за затопления проезжей части на улице Вольского. Вода вышла на дорогу, движение транспорта на проблемном участке полностью перекрыто до устранения аварии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Речь идет об отрезке от пересечения с Северо-Восточным шоссе до проспекта Таранца. В мэрии сообщили, что там проводятся необходимые работы.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков, быть осторожными и заранее строить альтернативные маршруты, чтобы не попасть в пробки и не мешать коммунальным службам. О сроках открытия движения не сообщается - все зависит от скорости устранения подтопления.

