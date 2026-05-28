Во Владивостоке водитель автобуса заплатит штраф за выезд на встречную полосу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке нашли и оштрафовали водителя пассажирского автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения. Нарушителя вычислили по видеозаписи, появившейся в социальных сетях. Им оказался 30-летний уроженец иностранного государства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ранее полицейские обнаружили в интернете ролик, снятый в районе улицы Басаргина. На кадрах было видно, как водитель маршрутного автобуса №70 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Этот маневр запрещен правилами. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку, видео приобщили к материалам административного расследования. Личность и местонахождение нарушителя установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд назначил ему штраф в размере 7500 рублей.

В Госавтоинспекции напоминают: участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки. Выезд на встречную полосу - одно из самых опасных нарушений, за которое предусмотрен штраф. В случае внештатной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью по телефону дежурной части Госавтоинспекции Владивостока: 8 (423) 249 09 21.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.