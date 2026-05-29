В Приморье спасают недоношенных детей весом от 460 граммов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском краевом перинатальном центре появился второй аппарат для лечения новорожденных с тяжелыми дыхательными нарушениями. Теперь у врачей стало больше возможностей выхаживать самых маленьких пациентов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Аппарат помогает спасать недоношенных малышей и детей с критически низкой массой тела. В центре выхаживают даже новорожденных весом от 460 граммов. Благодаря современной технике и профессионализму врачей помощь здесь получают не только дети из Приморья, но и малыши из других регионов Дальнего Востока.

Оборудование - российская разработка. Его главное преимущество в том, что оно позволяет проводить непрерывную терапию без использования газовых баллонов. Это делает лечение более стабильным и безопасным для ослабленных детей. Второй аппарат в перинатальном центре значительно расширил возможности медиков в борьбе за жизнь недоношенных пациентов.

