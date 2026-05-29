В Петропавловске-Камчатском оформили 13 разукомплектованных машин для вывоза

В Петропавловске-Камчатском продолжают выявлять и убирать разукомплектованные автомобили, которые портят вид города и мешают проезду. За последний месяц сотрудники Контрольного управления оформили 13 таких транспортных средств. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Большинство брошенных машин стоят на муниципальных землях и получили повреждения после зимы. Их оформляют совместно с полицией, а затем передают в Службу благоустройства для принудительного вывоза. При этом не всякая брошенная машина автоматически попадает в категорию разукомплектованных - специалисты проверяют каждую по установленным критериям.

Если автомобиль находится на частной территории, решение о его вывозе принимает только владелец земли - контрольное управление туда вмешиваться не может. Сообщить о брошенной машине можно по электронной почте ku@pkgo.ru. В письме нужно указать точный адрес, свои контактные данные, приложить фото автомобиля и, если известно, как давно он стоит и кто его владелец.

