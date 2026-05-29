Жительница Приморья разгромила почту и заявила о преступлении, скрывая кражу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Лесозаводске межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против 49-летней местной жительницы. Ей инкриминируют заведомо ложный донос о преступлении, соединенный с искусственным созданием доказательств. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, в январе 2026 года женщина решила скрыть другое свое преступление - кражу денег из почтового отделения. Для этого она пришла в полицию и заявила, будто неизвестный совершил тяжкое преступление. Чтобы полицейские поверили, она намеренно повредила имущество и разбросала товар, который находился в отделении.

Женщину при подаче заявления предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но это ее не остановило. Проверка показала: сообщенные ею сведения не соответствуют действительности. Уголовное дело направлено в Лесозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь женщине предстоит ответить и за кражу из почты, и за ложное обвинение с подделкой улик.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.