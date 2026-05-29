Жителя Владивостока обязали вернуть пенсионерке украденные мошенниками деньги Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первореченский районный суд Владивостока рассмотрел дело: прокурор Юго-Западного округа Москвы подал иск в интересах пожилой москвички к жителю Владивостока. Женщина потеряла крупную сумму из-за телефонных мошенников, и часть денег оказалась на счету приморца. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следствие установило, что неизвестные позвонили жительнице столицы 1958 года рождения и представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили пенсионерку, что с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги.

В результате женщина перевела злоумышленникам 1 291 800 рублей. Из этой суммы 291 800 рублей упали на банковский счет жителя Владивостока.

Суд пришел к выводу: это неосновательное обогащение, так как законных оснований для получения этих денег у него не было. Суд взыскал с ответчика всю сумму в пользу пострадавшей москвички. Решение вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.