Жителя Владивостока обязали вернуть пенсионерке украденные мошенниками деньги

Первореченский районный суд Владивостока рассмотрел дело: прокурор Юго-Западного округа Москвы подал иск в интересах пожилой москвички к жителю Владивостока. Женщина потеряла крупную сумму из-за телефонных мошенников, и часть денег оказалась на счету приморца. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Следствие установило, что неизвестные позвонили жительнице столицы 1958 года рождения и представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили пенсионерку, что с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги.
В результате женщина перевела злоумышленникам 1 291 800 рублей. Из этой суммы 291 800 рублей упали на банковский счет жителя Владивостока.
Суд пришел к выводу: это неосновательное обогащение, так как законных оснований для получения этих денег у него не было. Суд взыскал с ответчика всю сумму в пользу пострадавшей москвички. Решение вступило в законную силу.
