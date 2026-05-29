Во Владивостоке мужчина выгуливает собак без поводка и намордника Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Владивостока заинтересовалась публикацией в социальных сетях. Автор поста сообщает, что на улице Приморской в Первомайском районе мужчина систематически выгуливает собак без поводка и намордника. Такое поведение, по мнению соседей, представляет опасность для окружающих, включая детей и пожилых людей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Они устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведомство напоминает: правила выгула домашних животных в общественных местах требуют наличия поводка и намордника для потенциально опасных пород, а также ответственности за их нарушение.

По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение. В зависимости от тяжести нарушений мужчине может грозить административный штраф.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.