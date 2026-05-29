В Приморье в 125 тоннах краба нашли превышение ртути

Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявил превышение содержания ртути в двух партиях конечностей красного краба-стригуна. Общий вес опасной продукции составил 125 тонн. Краб произведен местным предприятием в апреле-мае 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пробы отобрал государственный инспектор Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. В ходе лабораторных исследований специалисты подтвердили: содержание ртути в образцах превышает допустимый уровень. Результаты исследований внесены в автоматизированную систему «Веста» и доведены до управления Россельхознадзора и владельца партий.

Ртуть относится к высоко опасным токсичным элементам. Удалить ее с помощью кулинарной обработки невозможно. Употребление такой продукции может привести к тяжелым отравлениям. С начала 2026 года это уже восьмой случай превышения ртути в крабе из Приморья. Вся опасная продукция изъята из оборота, информацию о нарушениях направили в надзорные органы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

