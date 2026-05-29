В кафе Приморья не погасили тысячу документов на мясо и рыбу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье Россельхознадзор с помощью электронной системы «Меркурий» выявил систематические нарушения в работе кафе, которое находится в поселке Кавалерово. Предпринимателю объявили предостережение. Оказывается, с сентября 2025 года по май 2026 года владелец общепита не подтвердил поступление огромного количества сырья. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты установили, что на площадке, зарегистрированной в компоненте «Цербер» системы «ВетИС», регулярно оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Однако предприниматель не гасил их, то есть не подтверждал, что мясо, рыба или другая продукция действительно доехали до кухни. Это значит, что легально переработать продукты или списать их при порче невозможно. А в случае отравления людей нельзя будет установить источник опасной еды.

Таким образом, кафе фактически работало с продуктами неподтвержденного качества и безопасности. Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Всего с начала года в Приморье предприятиям общепита вынесли уже 25 таких предостережений. Самое частое нарушение - непогашение ветдокументов в течение 24 часов с момента получения товара.

