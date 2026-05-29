В Петропавловске-Камчатском на улице Вольского чистят ливневку после затопления

В Петропавловске-Камчатском продолжаются работы по устранению аварийной ситуации на улице Вольского. На проблемном участке сейчас трудятся две бригады. Специалисты занимаются содержанием и прочисткой ливневой канализационной системы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Напомним, ранее в городе ввели режим повышенной готовности из-за затопления проезжей части. Участок от пересечения с Северо-Восточным шоссе до проспекта Таранца полностью перекрыт. Проезд там запрещен до полного устранения аварии.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут в объезд этого участка. О сроках открытия движения пока не сообщается.

