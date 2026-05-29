Житель Владивостока насмерть забил мать во время ссоры Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные травмы своей матери. Подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он сначала ударил мать ногой по внешней стороне бедра. От этого удара женщина упала на пол и ударилась глазом об угол стола. После этого он продолжил избиение: нанес не менее трех ударов правой рукой, сжатой в кулак, в область спины.

«Смерть потерпевшей наступила от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности в результате тупой травмы грудной клетки с множественными двухсторонними переломами ребер и ушибов легких», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморья.

Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.