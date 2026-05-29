НовостиПроисшествия29 мая 2026 2:54

Житель Владивостока насмерть забил мать во время ссоры

На почве личных неприязненных отношений он ударил мать ногой по внешней стороне бедра
Алина БОНДАРЕНКО
Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные травмы своей матери. Подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он сначала ударил мать ногой по внешней стороне бедра. От этого удара женщина упала на пол и ударилась глазом об угол стола. После этого он продолжил избиение: нанес не менее трех ударов правой рукой, сжатой в кулак, в область спины.

«Смерть потерпевшей наступила от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности в результате тупой травмы грудной клетки с множественными двухсторонними переломами ребер и ушибов легких», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморья.

Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

