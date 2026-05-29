Приставы Камчатки и Чукотки взыскали с должников 164 миллиона рублей алиментов

Судебные приставы Камчатского края и Чукотского автономного округа за первое полугодие 2026 года взыскали в пользу детей 164 миллиона рублей. Это на 19 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работа по алиментам идет активнее с каждым месяцем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Всего за весь прошлый год удалось взыскать 660 миллионов рублей. Это на 167 миллионов больше, чем в 2024 году. В управлении отмечают: динамика стабильно положительная.

«Управление демонстрирует стабильную положительную динамику работы по принудительному взысканию средств на содержание детей», - подчеркнули в ведомстве.

Уклонение от уплаты алиментов грозит не только административной, но и уголовной ответственностью, вплоть до реального лишения свободы.

