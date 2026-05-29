В Находке сосед подрался с пенсионерами на улице Постышева Фото: Алексей ФОКИН.

Полиция Находки проводит проверку по факту конфликта между соседями, который произошел 28 мая в районе дома №39 на улице Постышева. В дежурную часть обратились двое пожилых людей - 66-летняя женщина и 69-летний мужчина. Оба просят привлечь к ответственности одного и того же соседа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Заявительница сообщила, что сосед оскорбил ее и нанес телесные повреждения. Второй пенсионер жалуется на оскорбление чести и достоинства.

Сейчас сотрудники устанавливают личности всех участников конфликта, опрашивают возможных очевидцев и выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут законное решение.

